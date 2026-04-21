Die Dallas Stars mit Lian Bichsel korrigieren den Fehlstart in die Playoffs. Ottawa verliert in der zweiten Overtime.

Nach der 1:6-Niederlage zum Playoff-Auftakt haben die Dallas Stars im zweiten Spiel gegen Minnesota eine Reaktion gezeigt. Das Team von Lian Bichsel setzte sich zuhause mit 4:2 durch, womit es in der Serie 1:1 steht.

Grossen Anteil am Sieg hatte neben Goalie Jake Oettinger (28 Paraden) auch Wyatt Johnston. Der Kanadier erzielte das erste und das letzte Tor der Partie. Seinen zweiten Treffer erzielte Johnston 50 Sekunden vor der Schlusssirene im Powerplay, nachdem die Stars zuvor eine Unterzahl unversehrt überstanden hatten. Bichsel blieb ohne Skorerpunkte.

Legende: In der Serie angekommen Lian Bichsel (r.) und seine Teamkollegen. Keystone/Tony Gutierrez.

Die weiteren Spiele:

Carolina – Ottawa 3:2 n.V.: Die Kanadier machen in Raleigh einen 0:2-Rückstand wett, kassieren in der 14. Minute der zweiten Overtime aber den K.o.-Schlag. In der Serie liegen die Senators 0:2 hinten.

Die Kanadier machen in Raleigh einen 0:2-Rückstand wett, kassieren in der 14. Minute der zweiten Overtime aber den K.o.-Schlag. In der Serie liegen die Senators 0:2 hinten. Pittsburgh – Philadelphia 0:3: Flyers-Goalie Dan Vladar feiert einen Shutout, der 19-jährige Youngster Porter Martone trifft auch beim zweiten Gastspiel in Pittsburgh.

Flyers-Goalie Dan Vladar feiert einen Shutout, der 19-jährige Youngster Porter Martone trifft auch beim zweiten Gastspiel in Pittsburgh. Edmonton – Anaheim 4:3: Leon Draisaitl bereitet bei seinem Comeback nach Verletzung zwei Treffer vor.

Resultate