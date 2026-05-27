Die Vegas Golden Knights ziehen auf kürzestem Weg in den Final um den Stanley Cup ein.

Das Team aus Nevada hat die Colorado Avalanche im vierten Spiel 2:1 bezwungen und die Best-of-7-Serie mit 4:0 gewonnen. Die Golden Knights legten in der heimischen Arena bereits in der 5. Minute durch Mark Stone vor.

Schmid erneut nicht im Einsatz

Cole Smith sorgte rund fünf Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Mehr als der Anschlusstreffer durch den Schweden Gabriel Landeskog wollte den Gästen aus Colorado, die vor der Halbfinal-Serie nur eine Partie in den Playoffs verloren und die Qualifikation als bestes Team abgeschlossen hatten, nicht mehr gelingen.

Akira Schmid fehlte bei den Golden Knights wie in sämtlichen bisherigen Playoff-Partien überzählig.

Legende: Jubel über den Finaleinzug Die Vegas Golden Knights kämpfen um die Stanley-Cup-Trophäe. Getty Images/Ethan Miller

2. Titel nach 2023?

Die Franchise aus Las Vegas hat sich zum dritten Mal für den Stanley‑Cup‑Final qualifiziert. 2023 – nur sieben Jahre nach ihrer Gründung – holten die Golden Knights den Titel, als sie die Florida Panthers mit 4:1 Siegen bezwangen.

Gegner im diesjährigen Final um den Stanley Cup werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes sein. Letztere führen in der Serie mit 2:1 Siegen.

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