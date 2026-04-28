Legende: Schaffen das Rebreak Die Vegas Golden Knights. Keystone/AP Photo/Tyler Tate

Als wohl so einige Fans in Salt Lake City schon mit einer zweiten Verlängerung gerechnet hatten, bliesen die Vegas Golden Knights noch einmal zum Angriff. Und dies erfolgreich: 51,5 Sekunden vor der Sirene zappelte die Scheibe im Netz. Shea Theodore traf zum entscheidenden 5:4 und glich in der Serie zum 2:2 aus.

In der regulären Spielzeit hatten die Golden Knights, bei welchen Akira Schmid erneut nicht im Aufgebot stand, eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben. Eine Viertelstunde vor Ende des dritten Abschnitts lagen sie gar 3:4 zurück. Brett Howden rettete das Team aus dem Bundesstaat Nevada in der 51. Minute mit dem Treffer zum 4:4 dann aber noch in die Verlängerung.

Penguins verkürzen

Die Pittsburgh Penguins konnten im «Battle of Pennsylvania» gegen die Philadelphia Flyers derweil auf 2:3 verkürzen. Das Team um Superstar Sidney Crosby jubelte zuhause über einen 3:2-Erfolg. Das Siegtor durch Kris Letang fiel bereits im Mitteldrittel.

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