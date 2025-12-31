 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Premiere in Florida NHL Winter Classic: Erster Schnee in Miami seit 1977?

Das traditionelle NHL-Spiel unter freiem Himmel findet erstmals in Miami statt – bei Temperaturen um die 20 Grad.

31.12.2025, 11:55

Teilen

In der Nacht auf Samstag treten die Florida Panthers bei der Winter Classic gegen die New York Rangers an. Gespielt wird unter freiem Himmel im Baseballstadion der Miami Marlins – bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. Es werden rund 30'000 Zuschauende erwartet.

Den genauen Ablauf rund um die Partie hält die NHL noch geheim, durchsickern liessen die Verantwortlichen aber, dass ein paar Schneeflocken vom Stadiondach rieseln sollen. Dazu wird das Stadion stark runtergekühlt. Offiziell hat es in Miami seit 1977 nicht mehr geschneit.

Es sind Momente, an die man sich später in seiner Karriere gerne zurückerinnert.
Autor: Brad Marchand

«Man hat nicht oft die Gelegenheit, bei so einem Klima draussen zu spielen», sagte Florida-Stürmer Brad Marchand: «In sehr kalten Regionen, wo solche Spiele normalerweise stattfinden, ist das natürlich viel einfacher, aber das hier wird etwas ganz Besonderes sein.»

Eishockeystadion im Umbau mit leeren Tribünen.
Legende: Aus Baseball wird Eishockey Die Aufbauarbeiten fanden unter geschlossenem Stadiondach statt, für das Spiel soll das Dach dann geöffnet werden. Eliot J. Schechter_NHLI via Getty Images

Für den Stürmer ist es bereits das 4. Freiluftspiel in der NHL. «Es geht dabei oft etwas chaotisch zu, aber es sind Momente, an die man sich später in seiner Karriere gerne zurückerinnert und über die man immer wieder spricht», sagte er.

NHL

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)