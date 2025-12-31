Das traditionelle NHL-Spiel unter freiem Himmel findet erstmals in Miami statt – bei Temperaturen um die 20 Grad.

In der Nacht auf Samstag treten die Florida Panthers bei der Winter Classic gegen die New York Rangers an. Gespielt wird unter freiem Himmel im Baseballstadion der Miami Marlins – bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. Es werden rund 30'000 Zuschauende erwartet.

Den genauen Ablauf rund um die Partie hält die NHL noch geheim, durchsickern liessen die Verantwortlichen aber, dass ein paar Schneeflocken vom Stadiondach rieseln sollen. Dazu wird das Stadion stark runtergekühlt. Offiziell hat es in Miami seit 1977 nicht mehr geschneit.

Es sind Momente, an die man sich später in seiner Karriere gerne zurückerinnert.

«Man hat nicht oft die Gelegenheit, bei so einem Klima draussen zu spielen», sagte Florida-Stürmer Brad Marchand: «In sehr kalten Regionen, wo solche Spiele normalerweise stattfinden, ist das natürlich viel einfacher, aber das hier wird etwas ganz Besonderes sein.»

Legende: Aus Baseball wird Eishockey Die Aufbauarbeiten fanden unter geschlossenem Stadiondach statt, für das Spiel soll das Dach dann geöffnet werden. Eliot J. Schechter_NHLI via Getty Images

Für den Stürmer ist es bereits das 4. Freiluftspiel in der NHL. «Es geht dabei oft etwas chaotisch zu, aber es sind Momente, an die man sich später in seiner Karriere gerne zurückerinnert und über die man immer wieder spricht», sagte er.

NHL