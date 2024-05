Legende: Riesenjubel nach dem späten Siegtreffer Boston steht vor dem Final-Einzug in der PWHL. imago images/Zuma Press

Alina Müller steht mit Boston vor dem Finaleinzug in der nordamerikanischen Frauenliga PWHL.

In der NHL kassieren die New York Rangers die 1. Playoff-Niederlage und verpassen den vorzeitigen Halbfinal-Einzug.

Dallas legt gegen Carolina vor.

Alina Müller hat mit Boston erst im allerletzten Moment den Einzug in die Playoffs der Professional Women's Hockey League (PWHL) geschafft. Nun steht die 26-jährige Schweizerin mit ihrem Team vor dem Einzug in den Final.

Boston setzte sich auswärts gegen Montreal mit 2:1 nach Verlängerung durch und führt in der Best-of-5-Serie nun mit 2:0 Siegen. Der Sieg musste allerdings erdauert werden, der entscheidende Treffer fiel erst in der 3. Overtime: Taylor Wenczkowski schoss Boston in der 112. Minute ins Glück. Die Partie hatte alles in allem fast 5 Stunden gedauert. Müller blieb ohne Skorerpunkt.

NHL: Rangers mit 1. Niederlage

Die New York Rangers haben die erste Niederlage in den laufenden NHL-Playoffs kassiert und den vorzeitigen Einzug in den Halbfinal verpasst. Das beste Team der Qualifikation verlor das vierte Spiel der Best-of-7-Serie bei den Carolina Hurricanes mit 3:4 und vergab damit den ersten Matchball auf den Final in der Eastern Conference.

Der frühere Rangers-Profis Brady Skjei (57.) entschied das Duell kurz vor Schluss für Carolina. Die Gastgeber hatten furios begonnen und schnell mit 2:0 geführt, doch New York blieb hartnäckig und glich anfangs des dritten Drittels durch Alexis Lafreniere (43.) zum 3:3 aus.

Die Dallas Stars gingen unterdessen im Duell mit dem früheren Meister Colorado Avalanche mit 2:1 in Führung. Die Texaner gewannen das dritte Spiel der Serie auswärts mit 4:1. Tyler Seguin (36., 59.) und Logan Stankoven (19., 60.) trafen jeweils doppelt.