Legende: Den Blick nach oben Roman Josi ist mit seinen Predators auf bestem Weg in die Playoffs. imago images/USA TODAY Network

Roman Josi ist mit seinen Nashville Predators weiter im Hoch, in der Nacht auf Mittwoch folgte der nächste Sieg. In den vergangenen 15 Spielen punkteten die «Preds» in jedem Spiel, nur zweimal unterlagen sie, jeweils in der Verlängerung. Die letzte Niederlage nach 60 Minuten datiert vom 15. Februar, als Dallas gleich mit 9:2 in Nashville gewann.

Die 28 Punkte, die Nashville in den vergangenen 15 Spielen holen konnte, tragen massgeblich dazu bei, dass die Predators nun auf dem 1. Wild-Card-Platz der Western Conference stehen und auf Kurs in Richtung Playoffs sind. 9 Punkte beträgt ihr Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz bei noch 13 verbleibenden Spielen.

00:28 Video Josi glänzt mit einem Tor und zwei Vorlagen Aus Sport-Clip vom 20.03.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Angriffslustiger «Preds»-Captain

Beim 8:2-Kantersieg Nashvilles gegen San Jose in der Nacht auf Mittwoch war Josi mittendrin, er skorte dreifach. Neben 2 Assists war er auch für den 1:0-Führungstreffer besorgt. Damit ist er momentan der torgefährlichste Verteidiger der gesamten NHL (18 Tore), bei den Punkten steht er mit deren 70 auf Platz 3 aller NHL-Verteidiger.

Während der seit 15 Spielen anhaltenden Serie, in der Nashville immer punktete, war auch der Captain in Hochform. In diesem Zeitraum gelangen ihm sagenhafte 21 Punkte (7 Tore). Der 33-Jährige steht nun bei über einem Punkt pro Spiel. Dies gelang ihm bereits einmal in der NHL: In seiner Fabel-Saison 2021/22 skorte er 96 Mal in 80 Regular-Season-Partien. Um diese Marke erneut zu knacken, bräuchte Josi für den Rest der Saison im Schnitt 2 Punkte pro Spiel.

Anstehende Meilensteine

Läuft alles nach Plan, wird Josi in dieser Saison noch zwei Meilensteine erreichen. Dem Schweizer NHL-Rekordspieler fehlen noch 4 Spiele zur 900. NHL-Regular-Season-Partie seiner Karriere. Inklusive Playoffs steht Josi aktuell bei 981 Partien in der NHL und könnte in den Playoffs zum ersten Schweizer mit 1000 NHL-Spielen avancieren. Im 6. Playoff-Spiel würde Josi diese Schallmauer durchbrechen, sofern die Predators nicht vorher ausscheiden.