David Aebischer (2001), Martin Gerber (2006), Mark Streit (2017) – Ende der Liste. Diese drei Schweizer haben es geschafft, den Stanley Cup zu gewinnen. In diesem Jahr hat ein Quartett die Chance, als vierter Spieler diesem illustren Kreis beizutreten:
- Janis Moser (Tampa Bay Lightning)
- Lian Bichsel (Dallas Stars)
- Kevin Fiala (Los Angeles Kings; derzeit verletzt)
- Akira Schmid (Vegas Golden Knights)
Tampa und Dallas hoch im Kurs
Die besten Chancen, ihre Hände an den wichtigsten Pokal im Klub-Eishockey zu bringen, haben die beiden Verteidiger Janis Moser und Lian Bichsel.
Die Tampa Bay Lightning gelten in der Eastern Conference als Top-Favorit auf den Einzug in den Playoff-Final. Auch, weil die Konkurrenz kleiner ist als im Westen. Moser konnte sich in seiner zweiten Saison in Tampa in den ersten beiden Verteidiger-Paaren etablieren und spielt inzwischen eine Schlüsselrolle im Team von Coach Jon Cooper.
Der 25-jährige Moser traut seinem Team vieles zu: «Wir haben die Erfahrung auf unserer Seite. Wir wissen als Organisation, was es in den Playoffs braucht.»
- Duell in der 1. Runde: Tampa Bay Lightning vs. Montreal Canadiens
Ähnlich wie Moser konnte auch Bichsel in der laufenden Saison sein Standing innerhalb der Franchise weiter verbessern. Der 21-jährige Solothurner ist mit seiner Statur und seinem körperlichen Spiel für Dallas als Defensiv-Verteidiger sehr wertvoll, um die gegnerischen Topspieler zu neutralisieren. Im Durchschnitt erhielt Bichsel gut 15 Minuten Eiszeit pro Spiel.
Dallas gehört schon seit einigen Jahren zu den heissesten Anwärtern auf den Stanley Cup, in der Western Conference gilt Gleiches aber auch für diverse andere Teams. Bereits in der 1. Playoff-Runde wartet ein harter Brocken auf Bichsel und Co.
- Duell in der 1. Runde: Dallas Stars vs. Minnesota Wild
Fragezeichen bei Fiala und Schmid
Während sowohl Moser als auch Bichsel zum Playoff-Start gesetzt sein sollten, präsentiert sich die Ausgangslage bei den anderen beiden Schweizern in der «Post Season» deutlich ungewisser.
Fiala ist nach seiner schweren Verletzung an den Olympischen Spielen weiter rekonvaleszent. Obschon der Flügelstürmer inzwischen wieder einige Kurven auf dem Eis gedreht hat, steht ein Comeback noch nicht bevor.
Es ist unwahrscheinlich, dass Fiala in dieser Saison für Los Angeles noch zum Einsatz kommt. Die Kings haben sich auf den letzten Drücker noch in die Playoffs gerettet und sind klar Aussenseiter.
- Duell in der 1. Runde: Colorado Avalanche vs. Los Angeles Kings
Schmid machte bei Vegas schwierige letzte Wochen durch. Der Emmentaler Goalie hat seit dem 21. März kein Spiel mehr für die Golden Knights bestritten. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Langzeit-Verletzte Carter Hart wieder einsatzfähig ist und seine Sache zuletzt richtig gut machte. Aktuell ist Schmid hinter Hart und Adin Hill wohl nur die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie des Champions von 2023.
- Duell in der 1. Runde: Vegas Golden Knights vs. Utah Mammoth
Playoffs verpasst:
- Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)
- Roman Josi (Nashville Predators)
- Pius Suter (St. Louis Blues)
- Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)
- Philipp Kurashev (San Jose Sharks)