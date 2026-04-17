Nur vier Schweizer haben es in die NHL-Playoffs geschafft. Zwei davon haben aber valable Chancen auf den Stanley Cup.

Für Mosers Tampa und Bichsels Dallas ist nur der Titel gut genug

David Aebischer (2001), Martin Gerber (2006), Mark Streit (2017) – Ende der Liste. Diese drei Schweizer haben es geschafft, den Stanley Cup zu gewinnen. In diesem Jahr hat ein Quartett die Chance, als vierter Spieler diesem illustren Kreis beizutreten:

Janis Moser (Tampa Bay Lightning)

(Tampa Bay Lightning) Lian Bichsel (Dallas Stars)

(Dallas Stars) Kevin Fiala (Los Angeles Kings; derzeit verletzt)

(Los Angeles Kings; derzeit verletzt) Akira Schmid (Vegas Golden Knights)

Tampa und Dallas hoch im Kurs

Die besten Chancen, ihre Hände an den wichtigsten Pokal im Klub-Eishockey zu bringen, haben die beiden Verteidiger Janis Moser und Lian Bichsel.

Die Tampa Bay Lightning gelten in der Eastern Conference als Top-Favorit auf den Einzug in den Playoff-Final. Auch, weil die Konkurrenz kleiner ist als im Westen. Moser konnte sich in seiner zweiten Saison in Tampa in den ersten beiden Verteidiger-Paaren etablieren und spielt inzwischen eine Schlüsselrolle im Team von Coach Jon Cooper.

Legende: Wie weit geht es für ihn und die Tampa Bay Lightning? Janis Moser. Reuters/Nathan Ray Seebeck

Der 25-jährige Moser traut seinem Team vieles zu: «Wir haben die Erfahrung auf unserer Seite. Wir wissen als Organisation, was es in den Playoffs braucht.»

Duell in der 1. Runde: Tampa Bay Lightning vs. Montreal Canadiens

Ähnlich wie Moser konnte auch Bichsel in der laufenden Saison sein Standing innerhalb der Franchise weiter verbessern. Der 21-jährige Solothurner ist mit seiner Statur und seinem körperlichen Spiel für Dallas als Defensiv-Verteidiger sehr wertvoll, um die gegnerischen Topspieler zu neutralisieren. Im Durchschnitt erhielt Bichsel gut 15 Minuten Eiszeit pro Spiel.

Dallas gehört schon seit einigen Jahren zu den heissesten Anwärtern auf den Stanley Cup, in der Western Conference gilt Gleiches aber auch für diverse andere Teams. Bereits in der 1. Playoff-Runde wartet ein harter Brocken auf Bichsel und Co.

Duell in der 1. Runde: Dallas Stars vs. Minnesota Wild

Fragezeichen bei Fiala und Schmid

Während sowohl Moser als auch Bichsel zum Playoff-Start gesetzt sein sollten, präsentiert sich die Ausgangslage bei den anderen beiden Schweizern in der «Post Season» deutlich ungewisser.

Fiala ist nach seiner schweren Verletzung an den Olympischen Spielen weiter rekonvaleszent. Obschon der Flügelstürmer inzwischen wieder einige Kurven auf dem Eis gedreht hat, steht ein Comeback noch nicht bevor.

Es ist unwahrscheinlich, dass Fiala in dieser Saison für Los Angeles noch zum Einsatz kommt. Die Kings haben sich auf den letzten Drücker noch in die Playoffs gerettet und sind klar Aussenseiter.

Duell in der 1. Runde: Colorado Avalanche vs. Los Angeles Kings

Schmid machte bei Vegas schwierige letzte Wochen durch. Der Emmentaler Goalie hat seit dem 21. März kein Spiel mehr für die Golden Knights bestritten. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Langzeit-Verletzte Carter Hart wieder einsatzfähig ist und seine Sache zuletzt richtig gut machte. Aktuell ist Schmid hinter Hart und Adin Hill wohl nur die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie des Champions von 2023.

Duell in der 1. Runde: Vegas Golden Knights vs. Utah Mammoth

Playoffs verpasst:

Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

(New Jersey Devils) Roman Josi (Nashville Predators)

(Nashville Predators) Pius Suter (St. Louis Blues)

(St. Louis Blues) Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)

(Winnipeg Jets) Philipp Kurashev (San Jose Sharks)

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