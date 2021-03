Die NHL-Spiele in der Nacht auf Donnerstag verliefen aus Schweizer Sicht schlecht. Skorerpunkte gab es keine, dafür 3 Niederlagen.

Schweizer in der NHL

Legende: Frust muss raus Kevin Fiala liefert sich eine kleinere Rangelei mit Vegas' Alex Pietrangelo. Keystone

Minnesota hat in der NHL auch das 2. Duell gegen Vegas innert 3 Tagen verloren. Nach dem 4:5 n.V. in der Nacht auf Dienstag unterlagen die Wild nun mit 1:5. Die Entscheidung zugunsten der Golden Knights fiel dabei erst in den letzten 10 Minuten, als Vegas mit 3 Toren alles klar machte. Kevin Fiala blieb ohne Skorerpunkt und verbuchte bei Minnesota eine Minus-1-Bilanz.

Sharks können Coup nicht wiederholen

Kein Treffer gelang San Jose zu Hause gegen Colorado. Die Sharks mussten sich den Avalanche 0:4 geschlagen geben. Mikko Rantanen und Gabriel Landeskog liessen sich je 4 Skorerpunkte gutschreiben. Timo Meier konnte im Gegensatz zum Spiel vor 2 Tagen keine Akzente setzen. Damals hatte der Sharks-Stürmer beim 6:2-Sieg gegen die Avalanche 3 Skorerpunkte beigesteuert.

Gar zum 3. Mal innert 5 Tagen duellierten sich Edmonton und Toronto. Und wie bereits in den ersten beiden Aufeinandertreffen liessen die Maple Leafs den Oilers keine Chance. Toronto siegte mit 6:1, der Schweizer Gaëtan Haas kam für Edmonton auf knapp 9 Minuten Einsatzzeit.