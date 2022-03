Schweizer in der NHL

Roman Josi ist in der NHL nicht aufzuhalten. Auch in seinem 9. Spiel im März punktete der Berner. Beim 6:3-Sieg von Nashville gegen Toronto assistierte Josi bei den letzten 3 Toren seiner Predators zum 4:2, 5:2 und zum Schlussstand.

Im letzten Drittel legte er erst den Powerplay-Treffer von Filip Forsberg auf, der sich mit seinem 211. Treffer zum besten Torschützen der Organisation machte. Danach eroberte Josi jeweils in der Defensivzone die Scheibe zurück und leitete den erfolgreichen Gegenstoss ein.

Legende: Nicht aufzuhalten Roman Josi im Duell mit Torontos David Kampf. Reuters/USA TODAY Sports

45-jährigen Rekord im Visier

Damit steht der 31-Jährige alleine in diesem Monat bei 3 Toren und 19 Assists, insgesamt hat er 75 Zähler auf dem Konto – klarer Bestwert unter allen Verteidigern. Einen Klubrekord hat er mit mittlerweile 58 Saison-Assists längst aufgestellt. Zudem hat Josi in den letzten 4 Spielen immer mindestens 3 Skorerpunkte gesammelt. Das ist in der NHL noch keinem Verteidiger gelungen ausser dem Kanadier Bobby Orr, der bis 1978 aktiv war und sogar einmal während 6 Spielen immer mindestens 3 Punkte holte.

Weiter brach Josi in der Nacht auf Sonntag mit seinem 821. NHL-Einsatz den Rekord von Mark Streit und ist nun der Schweizer mit den meisten Spielen in der besten Liga der Welt.

Fiala stellt persönliche Bestmarke auf

Auch Kevin Fiala feierte mit seinen Minnesota Wild einen Sieg. Beim 3:1 gegen Chicago legte er nach einem Dribbling zum 1:0-Führungstreffer von Frederick Gaudreau auf. Es war für den 25-jährigen Ostschweizer der 35. Assist und 55. Skorerpunkt insgesamt in dieser Saison. Damit hat er bereits nach 60 Partien seinen Punkterekord in einer NHL-Qualifikation (54) verbessert.

Hischiers Tor ohne Wert

Nico Hischier brachte New Jersey mit einem verwandelten Abpraller gegen Edmonton zwar zwischenzeitlich 3:2 in Führung. Am Ende mussten sich der Captain und seine Devils allerdings mit 3:6 geschlagen geben.

Keinen Einfluss nehmen können wird Nino Niederreiter am Sonntag im Spiel gegen die New York Rangers. Der Churer Stürmer der Carolina Hurricanes wurde für 1 Spiel gesperrt. Grund ist ein Stockschlag gegen Axel Jonsson-Fjallby am Freitag bei der 3:4-Niederlage n.P. gegen Washington.