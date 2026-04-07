Legende: Bejubelt wieder Tore Nino Niederreiter (links) freut sich mit seinen Teamkollegen über den 4. Treffer der Jets. Reuters/James Carey Lauder

Nach rund 6-wöchiger Verletzungspause hat Nino Niederreiter in der NHL sein Comeback gegeben. Der Nati-Stürmer, der unmittelbar nach den Olympischen Spielen aufgrund einer Arthroskopie im Knie ausgefallen war, stand beim 6:2-Heimsieg der Winnipeg Jets gegen die Seattle Kraken wieder im Lineup der Kanadier und kam in gut 11 Minuten auf eine Plus-2-Bilanz.

Dank dem 6. Sieg in den letzten 8 Spielen darf sich Winnipeg weiterhin Chancen auf einen Playoff-Platz ausrechnen. Die Jets liegen 6 Partien vor Schluss 3 Zähler hinter dem letzten Wildcard-Rang zurück.

«Preds» punkten zwar, aber rutschen ab

Diesen haben aktuell die L.A. Kings inne. Das Team aus Kalifornien besiegte in der Nacht auf Dienstag die Nashville Predators 3:2 n.P. und machte im Wildcard-Rennen im Westen 2 Positionen gut.

Leidtragende sind ausgerechnet die «Preds», die nun einen Zähler hinter dem letzten Playoff-Platz liegen. An Roman Josi lag es nicht: Der Schweizer Captain bereitete das 1:1 durch Steven Stamkos vor (25.) und traf in der 45. Minuten zum 2:2.

Tampa Bay unterlag in Buffalo 2:4. Janis Moser verzeichnete eine Plus-1-Bilanz.

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