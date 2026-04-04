Pius Suter hat in der NHL mit zwei Skorerpunkten geglänzt. Der Zürcher Stürmer der St. Louis Blues verbuchte beim 6:2-Auswärtssieg gegen die Anaheim Ducks ein Tor und einen Assist. Suter erzielte in der 24. Minute mit einem Handgelenkschuss das 4:2, nachdem er bereits in der 19. Minute das Zuspiel zum 3:2 durch Jonatan Berggren geliefert hatte.

In der bald endenden Qualifikation steht der 29-jährige Center nun bei 27 Skorerpunkten (davon 13 Tore). Die Blues, die zuvor zwei Niederlagen in Serie kassiert haben, melden sich damit im Kampf um die Playoff-Teilnahme zurück. Mit 76 Punkten aus 75 Spielen liegen sie nur drei Zähler hinter dem zweiten Wildcard-Platz im Westen.

Enges Rennen um Wildcard-Platz

Allerdings darf sich St. Louis kaum noch Ausrutscher leisten. Die San Jose Sharks, die als Achter aktuell den letzten Playoff-Platz belegen, sowie die Nashville Predators mit Roman Josi und die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala weisen allesamt 79 Punkte auf.

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