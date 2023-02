Mit Kevin Fiala nimmt auch in diesem Jahr ein Schweizer am All-Star-Game der NHL teil. Die Vorfreude ist gross.

Legende: Gut gelaunt in Südflorida Kevin Fiala beim Medien-Termin in Sunrise. SRF

Kevin Fiala sitzt entspannt und gut gelaunt am Strand in Sunrise. Im T-Shirt beantwortet der St. Galler beim Medien-Termin anlässlich des All-Star-Games die vielen Fragen der Journalisten. Über seinem Mund ein schmaler Oberlippenbart. Dem 26-jährigen Schweizer ist die Vorfreude auf seine erste Teilnahme beim alljährlichen Stelldichein der besten NHL-Spieler anzumerken.

SRF Sport: Mark Streit, Jonas Hiller, Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier und jetzt Kevin Fiala. Was bedeutet es Ihnen, als 6. Schweizer an einem NHL-All-Star-Game teilnehmen zu dürfen?

Für mich ist es eine riesige Ehre. Es macht bislang grossen Spass und es ist ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Als 6. Schweizer beim All-Star-Game sein zu dürfen, ist grossartig. Ich wollte unbedingt einmal an ein All-Star-Game und es macht mich glücklich, dass es geklappt hat. Ich werde versuchen, jeden Moment zu geniessen.

Wie erfährt man von einem All-Star-Aufgebot?

Das ist eine gute Frage. Ich muss rasch überlegen. Ich meine, ich habe es selber online herausgefunden.

Der Lohn für 53 Punkte in 53 Spielen

Fiala spielt bislang eine herausragende Saison bei den Los Angeles Kings. In 53 Saisonspielen hat der Schweizer Internationale 53 Skorerpunkte (18 Tore) erzielt und ist damit bei seinem neuen Klub (bei dem er einen Siebenjahresvertrag besitzt) die klare Nummer 1. Auch dank dieser beeindruckenden Werte wurde Fiala Anfang Januar erstmals für das All-Star-Game aufgeboten. Im 11-köpfigen Team der Pacific Division spielt der Stürmer an der Seite von NHL-Grössen, die in der Liga seine Gegner sind.

Am Samstag spielen Sie im gleichen Team wie Leon Draisaitl und NHL-Megastar Connor McDavid von den Edmonton Oilers. Schon aufgeregt?

Es ist sehr schön, diese beiden Spieler endlich einmal in meinem Team zu haben. Das wird grossartig und ich werde versuchen, neben dem Eis ein wenig mit ihnen zu plaudern. Draisaitl kenne ich schon ein bisschen, aber McDavid überhaupt nicht, respektive nur als Gegenspieler.

Am All-Star-Weekend findet ja nicht nur am Samstag das All-Star-Game statt, sondern am Freitagabend auch die Skills-Competition. Sie werden in der Kategorie «Fastest Skater» an den Start gehen. Was dürfen wir erwarten?

Wir werden sehen. Ich werde in erster Linie versuchen, nichts zu «versauen» (Lacht). Nein, im Ernst: Auch in der Skills-Competition möchte ich Spass haben und alles geniessen.