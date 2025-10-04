In einem Vorbereitungsspiel zur NHL bezwingt Winnipeg Calgary nach Penaltyschiessen. Die Entscheidung fällt skurril.

Legende: Findet ihren Weg tatsächlich noch ins Tor Die Scheibe (am oberen Bildrand). Imago/Imagn Images

Mit seinem zweiten Tor des Abends stellte Calgarys Nazem Kadri zu Beginn des 2. Drittels scheinbar vorentscheidend auf 4:1. Doch die Gäste aus Winnipeg (mit Nino Niederreiter/Minus-2-Bilanz) kamen im «Pre-Season-Game» der NHL noch zum Ausgleich und erzwangen das Penaltyschiessen. Dort scheiterte dann ausgerechnet Kadri mit seinem Versuch, ehe Jets-Stürmer Tanner Pearson als 14. Schütze für die Entscheidung zum 5:4-Sieg n.P. sorgte.

Das Tor fiel kurios: Pearsons Abschluss flog nach einem Ablenker bei Flames-Goalie Dustin Wolf hoch in die Luft, Wolf bekam die fallende Scheibe nicht unter Kontrolle und bugsierte sie ins eigene Tor.

Ernst gilt es in der NHL dann wieder nächste Woche: In der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit fällt der Startschuss, Calgary greift am Donnerstag ein, Winnipeg am Freitag.

NHL