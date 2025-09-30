Der russische Stürmer Kirill Kaprisow avanciert mit einem neuen Vertrag zum Topverdiener der NHL.

Legende: Neuer Topverdiener in der NHL Kirill Kaprisow. Getty Images/David Berding

Die Minnesota Wild haben Flügelstürmer Kirill Kaprisow mit dem höchstdotierten Vertrag der NHL-Geschichte ausgestattet. Der 28-Jährige unterzeichnete einen 136 Millionen Dollar schweren Kontrakt über 8 Jahre, der ihm pro Spielzeit 17 Millionen Dollar einbringen wird.

Den bisherigen Rekord für den Vertrag mit dem grössten Gesamtvolumen hielt Washingtons Alex Owetschkin (124 Mio. Dollar für 13 Jahre).

Zähe Verhandlungen

Kaprisow hatte vor seiner Verlängerung zunächst ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Dollar pro Saison abgelehnt. Erst nach zähen Verhandlungen kam der neue Vertrag zustande.

Kaprisow war 2015 in der 5. Runde gedraftet worden, blieb vorerst aber in der KHL. Erst im Juli 2020 unterschrieb er bei Minnesota. In seiner Rookie-Saison 2020/21, die durch die Corona-Pandemie verkürzt war, erzielte er in 55 Spielen 27 Tore und 24 Assists und gewann die Calder Trophy des besten Neulings.