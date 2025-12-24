Am Abend vor Heiligabend wurden in der NHL einige Geschichten geschrieben.

Überragendes Duo McDavid/Draisaitl

Wenn ein Spieler nach einem Hattrick nur zum zweitbesten Akteur auf dem Eis gewählt wird – dann liegt das an Connor McDavid. Der Oilers-Superstar bereitete beim 5:1-Heimsieg von Edmonton in der «Battle of Alberta» gegen Calgary alle 5 Tore vor und stellte damit seinen kongenialen Sturmpartner Leon Draisaitl, dem 3 Powerplay-Treffer gelangen, fast ein wenig in den Schatten. Für McDavid war es bereits das 12. NHL-Spiel mit 5 Skorerpunkten.

Legende: Zu schnell für seine Gegenspieler Connor McDavid war gegen Calgary nicht zu stoppen. Keystone/AMBER BRACKEN

Grosse Comebacks

Die New York Rangers trafen beim 7:3-Sieg in Washington ebenso 5 Mal im Schlussdrittel wie die Florida Panthers beim 5:2-Erfolg bei den Carolina Hurricanes. Die Rangers hatten nach 48 Minuten mit 2:3 im Hintertreffen gelegen, ehe ihnen binnen 10 Minuten 5 Treffer gelangen. 2 Minuten länger für 5 Tore brauchten die Panthers. Zwischen der 44. und der 56. Minute drehten sie ein 0:2.

Vegas macht's im Startdrittel

Dass es auch umgekehrt geht, bewiesen die Vegas Golden Knights beim 7:2-Heimsieg gegen San Jose. In den ersten 20 Minuten spielten sie sich eine 5:0-Führung heraus. Goalie Akira Schmid war nur Ersatz.

Resultate