Pius Suter, Timo Meier und Lian Bichsel reihen sich in der NHL in der Nacht auf Sonntag unter die Torschützen.

Pius Suter gelang beim 5:1-Heimsieg der St. Louis Blues gegen Toronto der persönlich zwölfte Treffer der Saison. Das 3:1 im Schlussdrittel war ein Shorthander. Für die Blues war es der vierte Sieg in Serie, womit sie ihre Hoffnungen auf die Teilnahme an den Playoffs aufrechterhalten.

Der Rückstand auf die Nashville Predators mit Roman Josi, die zu Hause gegen die Montreal Canadiens 1:4 verloren, beträgt nur noch vier Punkte.

Bichsels Dallas siegt wieder

Für New Jersey setzte es auswärts gegen Carolina eine 2:5-Niederlage ab. Timo Meier hatte die Devils kurz nach Beginn der Partie mit seinem 22. Saisontreffer 1:0 in Führung gebracht. Zu diesem Tor gab Nico Hischier den zweiten Assist.

Dallas' Verteidiger Lian Bichsel erzielte beim 6:3-Auswärtssieg gegen die Pittsburgh Penguins sein viertes Saisontor im Mitteldrittel zum 4:2. Für die Stars, das zweitbeste Team der Western Conference, war es nach vier Niederlagen in Serie der erste Sieg.

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