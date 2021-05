Am Dienstag gab die NHL bekannt, dass die Stanley-Cup-Playoffs am Samstag, 15. Mai mit dem Duell zwischen den Washington Capitals und den Boston Bruins beginnen werden. Der komplette Spielplan wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Als letztes Team qualifizierten sich die Montreal Canadiens dank dem Punktgewinn gegen Edmonton (3:4 n.V.) für die Playoffs.