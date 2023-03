Das Schweizer Generalkonsulat in New York würdigte die Leistungen der vier Schweizer der New Jersey Devils mit dem «Swiss Impact Award».

Niculin Jäger, Botschafter im Generalkonsulat der Schweiz in New York, ehrte Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Akira Schmid für deren Leistungen bei den New Jersey Devils. Das Quartett erhielt den erstmals verliehenen «Swiss Impact Award» für ausserordentliche Leistungen von Schweizern in den USA.

Die NHL-Spieler hatten diesen Monat für Schlagzeilen gesorgt, da nach dem Trade von Meier von San Jose nach New Jersey erstmals überhaupt vier Schweizer im gleichen Klub spielten. Nicht bei der Ehrung dabei war Keeper Schmid, der jüngst zurück in die AHL zu den Utica Comets geschickt worden war. Die Devils haben sich vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Letztmals hatten sie diese 2018 erreicht.