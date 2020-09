In der Nacht auf Dienstag durften Steven Stamkos, Nikita Kutscherow und Victor Hedman endlich zum 1. Mal den Stanley Cup in die Höhe stemmen.

Das Trio gehört seit der Saison 2013/14 zum Kern der Franchise aus Florida. Spätestens seit dem Finaleinzug 2015 galten die Lightning immer wieder als Mitfavorit auf den NHL-Triumph.

Historischer «Sweep» gegen Columbus

Doch das mit viel Talent ausgestattete Tampa erlitt immer wieder Rückschläge. Im besagten Stanley-Cup-Final 2015 mussten sich die Lightning den Chicago Blackhawks mit 2:4 geschlagen geben. Auch in den Folgejahren qualifizierten sich die Lightning mit einer Ausnahme (2016/17) für die Playoffs. Zum Stanley-Cup-Triumph reichte es aber trotz jeweils überzeugenden Regular Seasons nicht.

Im April 2019 dann der grösste Rückschlag: Nach einer Rekord-Saison in der Qualifikation mit 62 Siegen (Bestwert von Detroit aus der Spielzeit 1995/96 egalisiert) stiegen Kutscherow und Co. als haushohe Favoriten in die Post-Season. Bereits die 1. Runde bedeutete für Tampa jedoch Endstation.

Und nicht nur das: Die Lightning gewannen gegen den krassen Underdog Columbus (mit dem Schweizer Dean Kukan) kein einziges Spiel. Ein «Sweep» des besten Regular-Season-Teams in der 1. Playoff-Runde – ein Novum.

Lektion gelernt, stärker zurückgekommen

Nach dem blamablen Out prasselte heftige Kritik auf Tampa Bay ein. Nicht wenige forderten die Entlassung von Trainer Jon Cooper. Doch die Klub-Führung und General Manager Julien BriseBois hielten am 53-jährigen Kanadier fest. Es sollte sich ausbezahlen.

Bild 1 / 4 Legende: Victor Hedman Im Rennen um die Norris Trophy musste der Schwede dem Schweizer Roman Josi den Vortritt lassen. Damit wird der 29-Jährige leben können. Hedmans Playoff-Bilanz in dieser Saison liest sich überragend. 25 Spiele, 10 Tore, 12 Assists – und das als Verteidiger. Nicht zuletzt deshalb wurde Hedman als Playoff-MVP mit der Conn Smythe Trophy ausgezeichnet. Reuters Bild 2 / 4 Legende: Nikita Kutscherow Der letztjährige Hart-Trophy-Gewinner sammelte auch in dieser Saison wieder fleissig Skorerpunkte. Allein in den Playoffs brachte es Kutscherow auf 7 Tore und 27 Assists in 25 Spielen. Reuters Bild 3 / 4 Legende: Brayden Point Tatsächlich wurde der 24-jährige Kanadier 2014 im Draft erst in der 3. Runde und an insgesamt 79. Position gezogen. Mittlerweile gehört Point zu den besten Spielern der Liga. Seine 14 Tore (19 Vorlagen) in den Playoffs waren für Tampa goldwert. Reuters Bild 4 / 4 Legende: Andrej Wasilewski Mit einer Playoff-Fangquote von 92,7 Prozent hat der 26-jährige Russe massgeblichen Anteil am Stanley-Cup-Sieg der Lightning. Wasilewski konnte sich längst als einer der Top-Goalies in der NHL behaupten. Reuters

Tampa trat in der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Regular Season 2019/20 zwar nicht mehr ganz so dominant auf wie im Vorjahr, qualifizierte sich aber dennoch problemlos für die Playoffs.

Schlüsselmoment gegen Columbus?

Wieder hiess der Gegner in der 1. Runde Columbus. Doch dieses Mal unterschätzten die Lightning ihren Gegner nicht. Spiel 1, ein womöglich wegweisender Moment für Tampa auf dem Weg zum Titel. Im viertlängsten Playoff-Spiel der NHL-Geschichte schoss Brayden Point die «Bolts» erst in der 5 (!) Overtime zum 1. Sieg.

Der Weg von Tampa Bay zum Stanley-Cup-Sieg Runde

Gegner

Serie

1. Runde

Columbus Blue Jackets

4:1 2. Runde

Boston Bruins

4:1 Conference-Final New York Islanders

4:2 Stanley-Cup-Final Dallas Stars

4:2

In der Folge dominierte Tampa über weite Strecken nicht nur die Serie gegen Columbus, sondern auch jene gegen Boston, die New York Islanders und Dallas. Mehr als 2 Siege gestanden die Lightning ihren Gegnern auf dem Weg zum Stanley-Cup-Triumph nie zu.

Geduld bewahrt, statt in der Enttäuschung von 2019 vorschnell durchzugreifen. Im Fall der Tampa Bay Lightning hat sich diese Taktik gelohnt.