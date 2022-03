Im Interview äussert sich der ehemalige Eishockeyprofi Mark Streit zu Josis Höhenflug in der NHL.

«The sky is the limit»

«On fire» – eine treffendere Formel für Roman Josis Leistungen in der laufenden Spielzeit gibt es kaum. Der Verteidiger der Nashville Predators mischt in der Skorerliste der NHL ganz vorne mit, punktete zuletzt in 13 Partien de suite.

Kein Wunder ist Josi heuer einer der heissesten Anwärter auf die James Norris Memorial Trophy, die Auszeichnung für den wertvollsten Verteidiger der besten Eishockeyliga auf dem Globus. Nach der erstmaligen Auszeichnung vor 2 Jahren winkt das «Double».

Manche Spieler werden nach dem Erreichen grosser Ziele genügsam, doch Roman geht immer weiter.

Solch beeindruckende Leistungen rufen nach einer Einordnung, der Schweizer Ex-NHL-Profi Mark Streit liefert sie. 2009 an der Heim-WM standen die beiden erstmals gemeinsam auf dem Eis, Josis spielerische Fähigkeiten entzogen sich Streits Augen nicht: «Ich habe schon damals gesehen, was für ein Potential er hat und welch grossartiger Spieler er ist.»

Legende: Josi verliert seine Ziele nicht aus den Augen Mark Streit (44) kennt die Qualitäten des um 13 Jahre jüngeren NHL-Spielers. imago images / ZUMA Wire

Ein Arbeitseifer, der Früchte trägt

Zweifelsohne hat Josi die bereits früh erkannten Talente in Erfolge ummünzen können – keine Selbstverständlichkeit, wie Streit weiss: «Die Voraussetzungen zu haben ist gut, schliesslich muss man diese aber auch aufs Eis bringen.» Sei dies erst einmal geschafft, drohe aber Gefährliches: «Es gibt Spieler, die nach dem Erreichen gewisser Ziele genügsam werden, Roman hat das nicht. Er geht immer weiter, ist ein sehr motivierter und ehrgeiziger Spieler», so das Lob des ehemaligen Nati-Captains.

00:43 Video Streit darüber, was Josi von anderen abhebt Aus Sport-Clip vom 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Eine Balance, die Gold wert ist

Neben der guten Aussichten auf die Norris Trophy stehe für Captain Josi insbesondere die Teamleistung und damit der Gewinn des Stanley Cups im Vordergrund. Er habe gute Voraussetzungen hierfür, sagt Streit: «Ich denke, der Stanley Cup treibt ihn täglich an. Mit seinen 31 Jahren ist er im besten Alter hierfür.»

Er findet die Balance zwischen offensiven Inputs und defensiver Stabilität – ein riesen Mehrwert für das Team.

Josi, der die ganze Palette eines Verteidigers im modernen Eishockey vorweisen kann, sei mit seinen Qualitäten für die Predators «Gold wert»: «Er findet die Balance zwischen offensiven Inputs und defensiver Stabilität – ein riesen Mehrwert für das Team», so Streit weiter.

00:25 Video Streit: «Josis Balance ist ein enormer Mehrwert für Nashville » Aus Sport-Clip vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Josis Traum von 2 Trophäen im gleichen Jahr lebt weiter: Nashville liegt nach rund 80% der Regular Season auf einem direkten Playoff-Platz. Bis zum Ziel wartet aber noch ein hartes Stück Arbeit – erreicht werden könnte dieses dank Spielern, die wie er selbst unermüdlich arbeiten.

Zahlen, die verblüffen