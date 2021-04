Roman Josi ist mit den Nashville Predators in der NHL weiter im Hoch. Gegen die Detroit Red Wings bereitete der Verteidiger im Schlussdrittel die Tore von Luka Kunin zum 1:1 und von Mikael Granlund zum 2:2 vor. Nach der torlosen Verlängerung sorgte Josi im Penaltyschiessen mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Nashville siegte 3:2. n.P.

Für Josi, seit Samstag der erfolgreichste Schweizer Skorer in der NHL, waren es die persönlichen Punkte 23 und 24 in der laufenden Saison. Nashville liegt nach dem 8. Sieg in den letzten 9 Spielen in der Central Division weiter auf dem 4. Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Blackhawks schlagen Dallas

Mit den Chicago-Akteuren Philipp Kuraschew und Pius Suter kamen zwei weitere Schweizer in der Nacht auf Mittwoch zu Siegen. Die Blackhawks bezwangen die Dallas Stars mit 4:2. Timo Meiers San Jose Sharks verloren hingegen gegen die Anaheim Ducks mit 1:5.