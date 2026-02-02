Legende: Mit vier Skorerpunkten Matchwinner der Lightning Nikita Kutscherow. IMAGO / ZUMA Press Wire

Es war ein verrücktes Spiel zwischen Tampa Bay Lightning und den Boston Bruins. Mitte des zweiten Drittels führten die Gäste 5:1. Die Lightning schienen in ihrem derzeitigen Hoch etwas eingebremst. Doch es sollte anders kommen, die Equipe aus Florida sollte etwas schaffen, was ihr in ihrer Geschichte noch nie gelungen war.

Noch im mittleren Abschnitt vermochte Tampa mit drei Toren in Überzahl auf 4:5 zu verkürzen, Nikita Kutscherow glich nach 52 Minuten aus. Der Russe hatte sich zuvor bereits als dreifacher Vorbereiter hervorgetan. Nach torloser Verlängerung traf schliesslich der Jake Guentzel als einziger der sechs Akteure im Penaltyschiessen. Der Seeländer Janis Moser stand mit einer Einsatzzeit von gut 24 Minuten am zweitlängsten aller Verteidiger auf dem Eis.

Dank Erfolg Nummer 17 aus den letzten 19 Partien verteidigt Tampa seine Führungsposition in der Taballe der Eastern Conference erfolgreich. Punktgleich mit den Lightning stehen die Carolina Hurricanes da. Sie bezwangen in der Nacht auf Montag die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala im heimischen Stadion 3:2 n.V.

Resultate