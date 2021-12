Akira Schmid könnte an diesem Wochenende zu seinem NHL-Debüt kommen. Der 21-jährige Schweizer Goalie wurde von New Jersey in das NHL-Kader befördert. Schmid begann die Saison bei den Utica Comets in der AHL.

Beim Farmteam der Devils machte der Emmentaler mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. In 8 seiner 10 Einsätze führte Schmid Utica zum Sieg, zweimal setzte es eine Niederlage in der Overtime ab. Mit 94,4 Prozent weist Schmid die beste Fangquote der gesamten AHL auf.

Der Schweizer ist bereits am Freitag zu New Jersey gestossen. Die Devils sind an diesem Wochenende «back-to-back» im Einsatz, am Freitagabend Ortszeit empfängt New Jersey Roman Josis Nashville. Tags darauf treten die Devils bei den New York Islanders an.

Die Rochade in New Jersey wurde nötig, weil sich Jonathan Bernier verletzt hat. Seinen Platz nimmt bis auf weiteres Schmid ein, der nun mit Mackenzie Blackwood das Goalie-Duo bildet. «Ich werde versuchen, hier so viel wie möglich zu lernen und möglichst viele Informationen aufzusaugen, um besser zu werden», so die Schweizer Nachwuchshoffnung bei der Medienkonferenz.