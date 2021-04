Minnesota gewinnt in San Jose mit 6:3 und stellt damit die Playoff-Teilnahme sicher. Fiala gelingen 2 Skorerpunkte.

Fiala trifft – 7. Sieg in Serie – fix in den Playoffs

Wild im Hoch in der NHL

War es am Vortag in Los Angeles noch mehrheitlich eine One-Man-Show von Kirill Kaprisow gewesen, erzielten dieses Mal 6 verschiedene Torschützen die Treffer beim 6:3-Sieg der Wild bei den San Jose Sharks.

Darunter war auch Kevin Fiala, der beim 4:0 in bester Baseball-Manier seinen 17. Saisontreffer erzielte (40.). Etwas später lieferte er dann auch noch die Vorlage zum 5:1 durch Kaprisow, womit er total auf 32 Skorerpunkte in dieser Spielzeit kommt und vor Nino Niederreiter (30 Zähler) bester Schweizer Punktesammler in der NHL ist.

Legende: Haben zurzeit einen Lauf Kevin Fiala (links) und die Minnesota Wild. Keystone

Mit dem 7. Sieg in Folge stehen die Wild als 3. Team der West-Division nach Las Vegas und Colorado in den Playoffs. Dieses Ziel drohen die Sharks mit Timo Meier zu verpassen. Der Rückstand von San Jose, das die 8. Niederlage in Folge einstecken musste, auf Platz 4 beträgt 9 Spiele vor Schluss 6 Punkte. Meier konnte sich einen Assist beim 1:4 gutschreiben lassen.

Niederreiter verlor mit Carolina bei den Florida Panthers trotz 3:1-Führung mit 3:4 nach Verlängerung und blieb ohne Skorerpunkte.

Nico Hischier unterlag mit New Jersey in Pittsburgh mit 2:4. Der Nummer-1-Draftpick von 2017 vergab dabei Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 3:3, ehe Sidney Crosby mit einem Empty Netter alles klar machte. Jonas Siegenthaler war von den Devils kurz vor dem Spiel auf die sogenannte «Covid 19 Protocol List» gesetzt worden und durfte deshalb nicht mittun.