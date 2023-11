Legende: Durfte sich doppelt gratulieren lassen Philipp Kurashev nach seinem Tor in seinem 200. NHL-Spiel. AP Photo/George Walker IV

Als 20. Schweizer erreichte Philipp Kurashev am Samstagabend im Auswärtsspiel seiner Chicago Blackhawks bei Roman Josis Nashville Predators (2:4) die Marke von 200 NHL-Spielen – nur eine Woche nach Kevin Fialas Aufnahme in den 500er-Klub.

Der 24-jährige Stürmer lief in der Bridgestone Arena in Nashville erneut in Chicagos erster Linie an der Seite von Top-Talent Connor Bedard auf und krönte sein Jubiläumsspiel mit seinem dritten Saisontor. Nach einem Onetimer von Bedard stand Kurashev vor dem Predators-Gehäuse goldrichtig und schob die Scheibe am bereits geschlagenen Nashville-Goalie Kevin Lankinen vorbei über die Linie. Es war der 1:2-Anschluss in der 34. Minute.

Zu einem Sieg reichte es Chicago, das schon seine letzten zwei Spiele verloren hatte, im Kellerduell der Western Conference letztlich nicht. Dafür konnte sich auf der Gegenseite Roman Josi über den ersten Erfolg nach zuletzt vier Niederlagen freuen. Während der Nashville-Captain keinen Skorerpunkt verbuchte, netzte Stürmer Cole Smith zweimal ein.