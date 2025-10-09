Die Los Angeles Kings haben ihr 2. Saisonspiel in der NHL im Penaltyschiessen gewonnen. Auch die «Battle of Alberta» endete im Shootout.

Nach dem 1:4 zum Saisonauftakt gegen Colorado konnten die Los Angeles Kings ihre 2. Partie der noch jungen NHL-Spielzeit gewinnen. Die Kalifornier setzten sich bei den Vegas Golden Knights mit 6:5 im Penaltyschiessen durch.

Es war eine verrückte Begegnung, welche die Zuschauer zu sehen bekamen: Die Kings führten nach dem 1. Drittel 2:0 und später 3:1. Bis zur 49. Minute drehten die Golden Knights das Skore zu einem 5:3 zu ihren Gunsten. Doch dank eines Shorthanders (52.) und eines Goals von Brandt Clarke (55.) ging die Partie in eine (torlose) Verlängerung. Im Shootout setzte sich Los Angeles durch. Kevin Fiala assistierte beim 1:0 seines Teams. Seinen Penalty schoss der Ostschweizer am Tor vorbei.

«Battle of Alberta» an Flames

Auch das Duell Edmonton – Calgary wurde im Penaltyschiessen entschieden. Dies, nachdem die Oilers nach dem 400. Regular-Season-Tor von Leon Draisaitl schon 3:0 geführt hatten (29.). Doch Calgary stellte bis zur 41. Minute auf 3:3. Das Shootout endete erst nach dem 16. Versuch. Nazem Kadri liess die Flames jubeln.

Resultate