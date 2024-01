Dank einem 4:3-Sieg gegen Columbus hat Minnesota-Keeper Marc-André Fleury seinen 551. Sieg in der NHL gefeiert.

Seinen 551. Sieg in der besten Eishockey-Liga der Welt hat sich Marc-André Fleury redlich verdient. Erst rettete er sein Team kurz vor Schluss mit einem beherzten Hechtsprung vor dem Treffer zum 2:4, der die wohl sichere Niederlage bei den Columbus Blue Jackets bedeutet hätte.

Eigentlich war Fleury schon auf dem Weg zur Bande gewesen, um einem 6. Feldspieler Platz zu machen, eilte dann aber zurück und verhinderte in extremis das Gegentor. Im Gegenzug traf dann Marcus Johansson zum 3:3, die Verlängerung war Tatsache.

Nur noch Brodeur vor Fleury

In dieser war knapp die Hälfte der 5 Minuten gespielt, als Fleury gegen Jegor Schinakow erneut eine Wahnsinns-Parade zeigen musste, um die Niederlage ein zweites Mal zu verhindern. Schliesslich sorgte der Österreicher Marco Rossi mit dem 4:3 für den Sieg der Gäste.

Mit dem Erfolg zog Fleury mit Patrick Roy gleich, was die Anzahl Siege in der NHL betrifft. Einzig Martin Brodeur hat noch mehr Siege (691) vorzuweisen. Erst vor knapp einer Woche hatte Fleury sein 1000. Spiel in der NHL bestritten.