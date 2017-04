Ambri bleibt erstklassig

Donnerstag, 13. April 2017, 22:25 Uhr

Ambri spielt auch in der nächsten Saison in der NLA. Mit einem 2:0 in Langenthal schaffen die Leventiner den vierten Sieg in Folge in der Liga-Qualifikation und gewinnen damit die Serie gegen den NLB-Meister.

Zusammenfassung Langenthal-Ambri 2:44 min, vom 13.4.2017 Spiel 4 in der Liga-Qualifikation zwischen Ambri und Langenthal war ein Spiegelbild der gesamten Serie: Der NLB-Meister aus dem Oberaargau war ein ebenbürtiger, phasenweise gar überlegener Kontrahent für das NLA-Team. Die letzte Konsequenz aber fehlte Langenthal. Zwei Szenen aus dem «Spiel der letzten Chance» für den SCL sind dafür symptomatisch: Im 2. Drittel umkurvt Nico Dünner die Tessiner Hintermannschaft, spielt auch Goalie Sandro Zurkirchen aus – und setzt die Scheibe dann vor dem leeren Tor an den Pfosten. Zusatzinhalt überspringen Duca neuer Sportchef? Gemäss verschiedenen Medienberichten hat Ambri-Captain Paolo Duca sein letztes Spiel bestritten. Er soll neuer Sportchef bei den Leventinern und damit Nachfolger von Ivano Zanatta werden. Eine offizielle Bestätigung von Ambri steht noch aus. Kein letztes Aufbäumen Und im letzten Abschnitt vergibt Jeffrey Füglister einen schwach ausgeführten Penalty. Es war die Szene, die dem Spiel noch einmal Spannung hätte bringen könnten, denn Ambri führte zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0. Roman Hrabec mit einem klassischen «Bully-Goal» und Captain Paolo Duca trafen. Weil Langenthal mit seinen Chancen zu wenig konsequent umging, reichten Ambri diese beiden Tore zum vierten Sieg in Folge in der Liga-Quali und damit zum Ligaerhalt. Das Verdikt in der Serie ist unter dem Strich damit klar deutlicher, als es die Spielverläufe der einzelnen Partien waren. Am Ende sind beide Teams zufrieden Für Ambri geht eine schwache Saison damit versöhnlich zu Ende. Klar ist, dass sich in der Leventina auf die nächste Spielzeit einige Dinge ändern müssen, wollen die Tessiner die Liga-Qualifikation im nächsten Jahr vermeiden. Langenthal darf sich mit dem NLB-Titel trösten. Der Aufstieg war von den Oberaargauern letztlich nicht mit aller Konsequenz angestrebt worden. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.04.2017, 20:10 Uhr

fel