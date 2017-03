Ambri gewinnt Playout-Hauptprobe gegen «Gottéron light»

Im letzten Aufeinandertreffen vor den Playouts schlägt Ambri Freiburg mit 5:2. Die Gäste schonten gleich 10 Spieler.

Zusammenfassung Ambri - Freiburg 2:36 min, vom 18.3.2017

Freiburg-Trainer Larry Huras wollte seine Karten vor den am Dienstag beginnenden Playouts gegen Ambri nicht aufdecken. Der Kanadier schonte in der tabellarisch bedeutungslosen Hauptprobe in der Leventina praktisch alle Schlüsselspieler wie Stammgoalie Benjamin Conz, Julien Sprunger oder die beiden Tschechen Michal Birner und Roman Cervenka.

Ambri siegt dank NLB-Spielern

Ambri nutzte die Gunst der Stunde und tankte vor dem Showdown gegen Gottéron noch einmal Moral. Mit Jozef Balaj, Noele Trisconi und Tommaso Goi trafen 3 Spieler für die Tessiner, die in der Qualifikation in der NLB bei Red Ice Martigny bzw. den Ticino Rockets engagiert waren.

Zusammenfassung Kloten - SCL Tigers

Kloten mit Überstunden im letzten Saisonspiel

Im für beide Teams letzten Saisonspiel schlug Kloten die SCL Tigers mit 5:4 nach Verlängerung. Langnaus Nils Berger verlängerte die Saison für beide Mannschaften mit seinem Ausgleich nach 59:59 Minuten noch um eine Zusatzrunde. In der Overtime traf James Sheppard in Überzahl zum Klotener Sieg.