Der geheime WhatsApp-Chat der NLA-Schiedsrichter

Heute, 10:25 Uhr

In den Playoff-Viertelfinals rückten die Referees in den Fokus. Das sagen Schiriboss Reiber, der ehemalige Einzelrichter Stancescu, Referee Wehrli und Co. Achtung, Satire!

Der fiktive WhatsApp-Chat der NLA-Schiris 1:57 min, vom 18.3.2017 Im nicht ganz ernst gemeinten und frei erfundenen WhatsApp-Chat diskutieren Schiri-Boss Brent Reiber, der ehemalige Einzelrichter Victor Stancescu, Head-Schiedsrichter Tobias Wehrli und Linesman Roger Bürgi. Viel Spass! Während den Playoffs werden wir in regelmässigen Abständen in den fiktiven WhatsApp-Unterhaltungen der NLA-Profis rumschnüffeln. Die nächste Folge gibt es kommende Woche.

