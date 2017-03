Gottéron überrollt Ambri, Rapperswil-Jona siegt in Langenthal

Fribourg-Gottéron liess im ersten Playout-Final dem HC Ambri-Piotta keine Chance und gewann mit 4:0. Die Rapperswil-Jona Lakers setzten sich im NLB-Final auswärts gegen Langenthal mit 5:2 durch.

Kaum war das Spiel in Freiburg gestartet, führten die Gastgeber schon mit 2:0. Beide Tore fielen in den ersten 4 Minuten und waren eine kleine Vorentscheidung. Ambri konnte nicht reagieren und war zu harmlos, so dass Fribourg-Gottéron einen ungefährdeten 4:0-Sieg einfahren konnte. Mann des Spiels war Tristan Vauclair, der doppelt traf.

Rapperswil-Jona holt Break

Im ersten Spiel des NLB-Finals hatte das Heimteam aus Langenthal im ersten Drittel mehr vom Spiel, doch die Lakers schossen den ersten Treffer. Im zweiten Drittel erhöhten die Rosenstädter auf 3:0. Zwar kam Langenthal noch auf 2:4 heran, doch es reichte nicht mehr. Die Lakers gewannen mit 5:2 und schafften im ersten Spiel bereits das Break.