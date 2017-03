Krueger: «Es ist ein unglaubliches Gefühl»

Der SC Bern steht wie im Vorjahr im Playoff-Final. Entsprechend zufrieden waren die Spieler nach dem entscheidenden Sieg gegen Lugano. Bei den Tessinern war die Enttäuschung gross.

Es war noch einmal ein harter Kampf, den der SC Bern in Spiel 5 auf dem Weg in den Final zu bewältigen hatte. Am Schluss einer intensiven Partie konnte sich der Meister über den entscheidenden Sieg im Halbfinal gegen Lugano freuen.

« Uns ist es egal, wer der Gegner ist. » Simon Moser



«Es ist ein unglaubliches Gefühl», sagte Justin Krueger im Anschluss ins SRF-Mikrofon. «Wir wussten, dass Lugano mit Vollgas kommt. Aber wir haben uns immer zurückgekämpft.» Im Penaltyschiessen war der Verteidiger mit einem wuchtigen Schuss erfolgreich. War das so geplant? «Das verrate ich nicht, das ist mein Geheimnis. Manchmal gelingt es, manchmal nicht.»

Moser: «Jetzt geniessen wir den Abend»

Die Berner können nun in aller Ruhe auf den Final-Gegner warten. Noch will man sich beim SCB aber nicht mit den kommenden Aufgaben beschäftigen. «Uns ist es egal, wer der Gegner ist. Jetzt geniessen wir mal den Abend und dann schauen wir», erklärte Simon Moser.

« Ich kann es noch nicht ganz fassen. » Philippe Furrer



So gross die Freude bei den Bernern war, so gross war die Enttäuschung bei Lugano: «Ich war überzeugt, dass wir am Samstag noch einmal zuhause spielen werden. Heute hätten wir den Sieg verdient gehabt», gab Philippe Furrer zu Protokoll. «Ich kann es noch nicht ganz fassen, dass es jetzt fertig sein soll, es ist komisch. Aber über die ganze Serie gesehen hat Bern sicher verdient gewonnen.»

Hirschi nimmt Abschied

Ein spezieller Abend war es für Steve Hirschi. Für den Verteidiger ist die Karriere nach dem Out der Luganesi zu Ende. «Ich bin im Moment noch ziemlich gefasst. Es ist noch nicht ganz bei mir angekommen. Aber ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Ich bin glücklich, dass ich gesund aufhören kann.»

