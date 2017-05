NLA-News: 19-jähriger Österreicher für Ambri

Ambri-Piotta hat für die nächsten drei Saisons den österreichischen Flügelspieler Dominic Zwerger verpflichtet. Für den 19-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Schweiz.

Dominic Zwerger lancierte seine Karriere bei den Mini und Novizen in Herisau und Davos. Er verfügt über eine Schweizer Lizenz und wird somit das Ausländerkontingent bei Ambri nicht belasten. In den letzten vier Jahren war er in der kanadischen Juniorenliga WHL engagiert. Für die Everett Silvertips erzielte er letzte Saison in 77 Spielen 90 Skorerpunkte.