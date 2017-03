NLA-News: Ambris Fora für 5 Spiele gesperrt

Ambri-Verteidiger Michael Fora ist für weitere 4 Spiele gesperrt worden. Und: Biel hat einen neuen Assistenzcoach.

Michael Fora (21) wurde vom Verband für total 5 Spiele gesperrt, nachdem er letzten Samstag im letzten Spiel der Platzierungsrunde Freiburgs Daniel Steiner von hinten gecheckt hatte. Die 1. Sperre hat der Verteidiger bereits am Dienstag im 1. Playout-Finalspiel (ebenfalls gegen Freiburg) abgesessen.

Anders Olsson (41) unterzeichnete in Biel einen Zweijahres-Vertrag als Assistenzcoach. Er wird ab kommender Saison Headcoach Mike McNamara unterstützen. Der Schwede trainierte zuletzt die Elite-A-Junioren des HC Davos. Zuvor wirkte Olsson bei HV71 in seiner Heimat sowie den Adlern Mannheim. In Biel wird er Nachfolger von Dino Stecher, dessen Vertrag nach der Trennung von Kevin Schläpfer aufgelöst wurde.