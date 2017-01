NLA-News: Genoway ab sofort zum EHC Kloten

Der 33-jährige Colby Genoway stösst per sofort von der KHL in die NLA zum EHC Kloten. Der Kanadier erhält einen Kontrakt bis Ende Saison.

Der EHC Kloten verpflichtet per sofort den Kanadier Colby Genoway. Der Stürmer, der sowohl als Center wie auch als Flügel spielen kann, stand zuletzt in der KHL bei Medvescak Zagreb unter Vertrag. Beim Tabellenneunten Kloten wird der Kanadier mit einem Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison ausgestattet. Genoway kennt die NLA bestens. Kloten ist bereits seine vierte Station in der höchsten Schweizer Liga. Zwischen 2010 und 2016 spielte der 33-Jährige schon für Lugano, Lausanne und Fribourg-Gottéron.

Der Vertrag mit Kevin Hecquefeuille wird indes nicht verlängert. Der Franzose wird am Sonntag gegen den HC Davos seine letzte Partie für Kloten bestreiten. Somit stehen nach der Verpflichtung Genoways weiterhin vier Ausländer im Kader des EHC Kloten.

Alain Berger vom SC Bern wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Lukas Stoop im NLA-Spiel vom Dienstag beim EHC Kloten (3:2) vorsorglich für das nächste Meisterschaftsspiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen Berger ein ordentliches Verfahren eröffnet.