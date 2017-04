NLA-News: Martensson nach Schweden

Nach zwei Saisons beim HC Lugano wechselt der schwedische Center Tony Martensson wie erwartet zu Linköping.

Für Tony Martensson wird es eine Rückkehr nach Südschweden: Bereits zwischen 2004 und 2008 sowie in der Saison 2009/2010 spielte er für Linköping. Für den HC Lugano gelangen dem 36-jährigen Center in 121 NLA-Partien 82 Skorerpunkte (davon 32 Tore). Trotzdem konnte er die Südtessiner in dieser Saison nicht zufriedenstellen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.