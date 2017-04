NLA-News: SCB holt Finnlands «MVP»

Der SC Bern hat für die kommende Saison den finnischen Stürmer Mika Pyörälä verpflichtet.

Mika Pyörälä war seit 2013 für den finnischen Club Käpät Oulu tätig. Der 35-jährige Finne wurde in der Saison 2016/17 als bester Spieler der finnischen Liiga ausgezeichnet. Der Allroundstürmer sammelte in der Saison 2016/17 für Kärpät in 62 Spielen 56 Skorerpunkte (26 Tore/30 Assists).