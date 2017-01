NLA-News: SCB verpflichtet Gagnon

Der Kanadier Aaron Gagnon wechselt vom finnischen Klub Rauman Lukko zu den Bernern und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Und: Weitere NLA-News.

Der SC Bern verstärkt sich mit Aaron Gagnon. Der Kanadier kommt von Rauman Lukko (Fi) und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Gagnon spielte seit der Saison 2013/14 für Lukko und sammelte in total 232 Spielen 164 Skorerpunkte. In der NHL kommt der 30-jährige Stürmer, der als Center und als Flügel eingesetzt werden kann, auf 31 Einsätze. Sofern die Lizenz-Freigaben rechtzeitig beim SCB eintreffen, ist Gagnon bereits am Wochenende spielberechtigt.

Der HC Davos hat gemäss der Online-Plattform der Südostschweiz einen fünften Ausländer verpflichtet. Nach dem Saisonende des Schweden Dick Axelsson (Knieverletzung) soll der zuletzt vereinslose Ahren Spylo zu den Bündnern stossen. Der 33-jährige Kanada-Deutsche erhielt im letzten Frühling nach sechs Saisons bei Biel keinen neuen Vertrag mehr.