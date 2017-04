Playoffs statt Band: Lemm sauer auf Blum

Heute, 10:23 Uhr

Der geheime WhatsApp-Chat der NLA-Band «We and the Bulls»: Klotens Romano Lemm will eine Bandprobe organisieren, doch Eric Blum, Roman Wick und Tim Ramholt stellen sich quer. Achtung, Satire!

Der Whatsapp-Chat der NLA-Band «We and the Bulls» 1:29 min, vom 12.4.2017 Im nicht ganz ernst gemeinten und frei erfundenen WhatsApp-Chat will Romano Lemm (Kloten) eine Probe für die gemeinsame Band «We and the Bulls» organisieren. Doch die anderen Band-Mitglieder Eric Blum (SCB), Tim Ramholt (Kloten, Ex-Zug) und Roman Wick (ZSC) haben aus den unterschiedlichsten Gründen keine Zeit. Alles Ausreden oder tatsächliche Verpflichtungen? Viel Spass!

SRF