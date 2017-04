SCB verwandelt Bern in ein Tollhaus

Tausende Fans sorgten in der Berner Postfinance-Arena für einen rauschenden Empfang der neuen Schweizermeister.

Die Berner Fans bewiesen einmal mehr ihre Treue: Rund 3 Stunden harrten tausende Anhänger des SCB beim Public Viewing in der Postfinance-Arena aus, bis das Team endlich im heimischen Stadion eintraf. Was um 1:40 Uhr folgte, war eine meisterliche Begrüssung und ein rauschendes Fest bis in die Morgenstunden.

Hühnerhaut-Moment: Der meisterliche Empfang in der Hauptstadt 0:40 min, vom 18.4.2017