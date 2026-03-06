Legende: Brachte die Oltner mit dem 1:0 auf Kurs Guillaume Asselin. Freshfocus/Martin Meienberger

Swiss League: Erste Halbfinalisten bekannt

Der EHC Olten (7. der Qualifikation) hat die Überraschung im Playoff-Viertelfinal gegen Thurgau (2.) perfekt gemacht und ist dank einem 2:1 im 5. Spiel der Serie in die nächste Runde eingezogen. Mit 2 Powerplay-Toren stellten die Gäste die Weichen in Weinfelden auf Sieg, Thurgau konnte im Schlussdrittel lediglich verkürzen. Auch Qualisieger Sierre gelang dank einem 4:3 nach Verlängerung zuhause gegen die GCK Lions (8.) das 4:1 in der Serie. Die einzigen beiden aufstiegsberechtigten Teams, der HC La-Chaux-de-Fonds (4.) mit einem 6:3 gegen Chur (5.) und der EHC Visp (3.) mit einem 6:3 gegen Basel (6.), legten in ihren Viertelfinal-Begegnungen derweil zum 3:2 vor.

Women's League: Favoritinnen starten siegreich

Qualisieger EV Zug hat seine Ambitionen zum Auftakt in die Playoffs eindrücklich untermauert. Die Zentralschweizerinnen setzten sich im 1. Spiel der Best-of-5-Serie im Halbfinal gegen Fribourg-Gottéron gleich mit 7:0 durch. Auch der amtierende Meister SC Bern wies Ambri-Piotta mit 4:0 deutlich in die Schranken, Olympiabronze-Gewinnerin Sinja Leemann zeichnete sich dabei als Dreifach-Torschützin aus.

