Freiburg gewinnt das Schweizer Duell mit Gastgeber Davos im Spengler-Cup-Halbfinal mit 4:2.

Bei der 3. Teilnahme am Spengler Cup schafft es Freiburg zum 1. Mal in den Final.

Dort warten am Dienstagmittag die Straubing Tigers, die das Team Canada 4:2 bezwungen haben .

Fribourg-Gottéron ist drauf und dran, am Spengler Cup in Davos ein Eishockey-Märchen zu schreiben. Am 22. Dezember hatten sich die Saanestädter wegen anhaltender Erfolgslosigkeit von ihrem Trainer Patrick Emond getrennt, nun spielen die «Drachen» am Dienstag in Davos um den ersten Titel der Klubgeschichte. Letzter Gegner des Teams von Neo-Coach Lars Leuenberger werden dann die Straubing Tigers aus Deutschland sein.

Bertschy mit dem Game-Winning-Goal

Gegen Turnier-Gastgeber Davos dauerte es bis zur 56. Minute, ehe die Weichen auf Sieg gestellt werden konnten. Christoph Bertschy war für das Game-Winning-Goal besorgt. Er brauchte eine mustergültige Vorlage von Samuel Walser nur noch über die Linie zu drücken. Jacob de la Rose machte dann mit einem Treffer ins leere Tor alles klar (59.).

Klare Freiburger Dominanz zu Beginn

Freiburg hatte sich damit spät für eine engagierte Leistung belohnt, vor allem im 1. Drittel hatte Gottéron den HCD phasenweise klar dominiert. Das Resultat hingegen mutete zu diesem Zeitpunkt wie blanker Hohn an. Zwar hatten die Freiburger folgerichtig dank eines schön herausgespielten Powerplay-Treffers von Linden Vey in Führung gelegen (7.). Doch dann drehte Davos binnen 137 Sekunden die Partie.

Erst war Matej Stransky mit einem ansatzlosen Schuss, bei dem Freiburg-Keeper Reto Berra nicht allzu gut aussah, erfolgreich. Gleich danach versenkte Yannick Frehner einen Abpraller unbedrängt aus kurzer Distanz.

Die «Drachen» konnten es nicht fassen, hatten sie im Startdrittel doch 22 Abschlüsse zu verzeichnen gehabt. Von denen kamen zwar nur 9 aufs Tor, aber das waren immer noch mehr als alle Abschlüsse der Davoser zusammengezählt (7, davon 5 aufs Tor).

Kein 17. Titel für Davos und Team Canada

Ab dem 2. Drittel konnte das Heimteam das Geschehen dann ausgeglichen gestalten. Nach einem torlosen Mittelabschnitt war es dann erneut Vey, der abermals im Powerplay traf und somit zum 2:2 ausgleichen konnte (47.). Durch mehrere Strafen wurde in der Folge der Spielrhythmus gestört, ehe Bertschy wie erwähnt reüssieren konnte.

Titelverteidiger Davos verpasst es damit wie auch das Team Canada, am Sonntag um den 17. Spengler-Cup-Sieg zu spielen und damit zum alleinigen Rekordhalter zu avancieren.

So geht es weiter

Freiburg trifft im Final am Dienstagmittag um 12:10 Uhr (live auf SRF zwei) auf die Straubing Tigers. Seit dem zweijährigen Unterbruch wegen Corona haben mit Ambri-Piotta (2022) und Davos (2023) nur noch Schweizer Teams gewonnen.

Resultate