Die Straubing Tigers ziehen am Spengler Cup dank einem 4:2 gegen Team Canada überraschend in den Final ein.

Im Gruppenspiel hatten die Deutschen vor 3 Tagen noch mit 3:6 gegen die Kanadier verloren.

Im Final am Dienstag trifft Straubing auf den Sieger der Partie zwischen Davos und Freiburg.

Beide Gruppenspiele deutlich verloren und nun doch im Final – der Modus am Spengler Cup macht es möglich. Erst hatten die Straubing Tigers ein 0:5 gegen Davos kassiert, tags darauf ein 3:6 gegen Team Canada. Bei der Revanche im Halbfinal behielten die Deutschen nun das bessere Ende für sich.

Die Entscheidung fiel in der 50. Minute. Ein Abschluss von Straubings Joshua Samanski wurde von Kanadas Verteidiger Colton White so unglücklich abgelenkt, dass der Puck in hohem Bogen über Canada-Keeper Colton Ellis flog und anschliessend ins Tor fiel.

4. Spiel in 4 Tagen für Straubing

Die Kanadier warfen in der Folge nochmals alles nach vorne und versuchten ihr Glück mit 6 Feldspielern, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Nachdem Tim Fleischer mit einem Empty Netter alles klar gemacht hatte (59.), traf Thomas Gregoire noch die Torumrandung (60.).

Der Sieg war keinesfalls gestohlen, gab der DEL-Klub doch 43 Schüsse auf Ellis ab. Die Leistung der Tigers ist umso erstaunlicher, als sie die 4. Partie in 4 Tagen spielten. Für den Final werden sie zum 5. Mal binnen 93 Stunden aufs Eis gehen.

Kanadier treffen gegen Team Canada

Nach 2 Dritteln hatte es 2:2 gestanden. Für Straubing waren ausgerechnet 2 Kanadier erfolgreich gewesen. Taylor Leier eröffnete das Skore nach 4 Minuten. Er traf von hinter der Torlinie via Rücken von Canada-Keeper Colton Ellis. JC Lipon glich dann später nach einer sehenswerten Kombination zum 2:2 aus (32.).

Dazwischen hatte Luganos Daniel Carr die Partie im Alleingang gedreht (10./26.). Zweimal drückte er dabei den Puck aus kurzer Distanz über die Linie. Ausserdem vergab Charles Hudon noch eine Riesengelegenheit für die Kanadier. Alleine vor dem leeren Tor traf er nur den Pfosten (11.).

So geht es weiter

Straubing trifft im Final an Silvester um 12:10 Uhr Mittags (live auf SRF zwei) auf den Sieger der Partie zwischen Freiburg und Davos vom Montagabend (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei).

Resultate