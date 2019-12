Das Team Canada zieht dank einem 6:0-Erfolg gegen TPS Turku in den Final des Spengler Cups ein.

Erfolgreichster Spieler bei den Kanadiern ist Kevin Clark mit 2 Toren und einem Assist.

Im Final trifft das Team Canada am Dienstag auf Trinec.

Das Team Canada setzt am Spengler Cup eine eindrückliche Serie fort. Dank dem Sieg gegen TPS Turku erreichten die Kanadier zum 5. Mal in Folge den Final. Dort haben sie am Dienstag die Chance, mit einem Sieg gegen Trinec den 16. Titel zu holen und damit zum alleinigen Rekordsieger zu werden. Im Vorjahr hatten sie dies wegen einer Niederlage gegen KalPa Kuopio noch verpasst.

Clark trifft und trifft

Den Grundstein zum Sieg legte das Team Canada im Startdrittel. Gegen zum Teil müde wirkende Finnen, die das 4. Spiel innerhalb von 4 Tagen absolvierten, dominierte das Team von Trainer Craig MacTavish die Partie. Kevin Clark in Überzahl mit seinem bereits 5. Turniertor (5.) und Paul Postma (16.) stellten die Weichen auf Sieg.

Fucale verhindert Anschlusstor

Turku verpasste es im Mitteldrittel, die Partie noch in andere Bahnen zu lenken. In der 26. Minute hätte Hannu Kuru den Anschlusstreffer erzielen müssen. Der kanadische Torhüter Zach Fucale konnte die Ecke des vorübergehend verwaisten Tores aber gerade noch rechtzeitig zumachen.

In der Folge liessen die Finnen 2 Powerplays ungenutzt. Hinzu kamen Undiszipliniertheiten. In der 2. Hälfte des 2. Drittels leisteten sie sich 3 Strafen. Das Team Canada zeigte sich in Überzahl seinerseits eiskalt. Chris DiDomenico traf in der 34. Minute zur Vorentscheidung. Im Schlussdrittel setzten die Kanadier dann noch zur Kür an. Eric Faille, Kris Versteeg und erneut Clark machten den Kantersieg perfekt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.12.19, 14:55 Uhr