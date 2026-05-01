Seit 1984 war das Team Canada fester Bestandteil des Spengler Cups. Nun geht diese Ära (zumindest vorerst) zu Ende.

Legende: Die vorerst letzte Teilnahme des Team Canada am Spengler Cup Die «Ahornblätter» schieden im Pre-Halbfinal gegen Sparta Prag aus. Keystone/Melanie Duchene

Der diesjährige Spengler Cup in Davos findet ohne das Team Canada statt. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, konnte mit dem kanadischen Verband keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt werden.

Nach dem Auslaufen des bisherigen Langzeitvertrags hatten beide Parteien angestrebt, die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen neu zu definieren. Da diese Verhandlungen jedoch mehr Zeit beanspruchten als geplant und andere potenzielle Teilnehmer aus organisatorischen Gründen Planungssicherheit benötigten, entschied das Organisationskomitee in Abstimmung mit den Kanadiern, das Turnier 2026 ohne den 16-fachen Turniersieger durchzuführen.

Rückkehr in Zukunft möglich

Das Team Canada war seit 1984 fester Bestandteil des Traditionsturniers in der Altjahrswoche und ein grosser Publikumsmagnet. Ein definitiver Abschied muss dies jedoch nicht sein: Beide Seiten bleiben im Dialog, um eine Rückkehr in den kommenden Jahren zu ermöglichen.