Der HC Davos hat am 92. Spengler Cup gegen KalPa Kuopio mit 1:2 verloren und den Einzug in den Final verpasst.

Kein «Traumfinal» in Davos

Titelverteidiger Team Canada und Turnier-Neuling KalPa Kuopio stehen im Final des 92. Spengler Cup.

Der HC Davos scheitert im Halbfinal mit 1:2 an Kuopio.

Jaakko Rissanen erzielt das Siegestor in der 51. Minute.

Beim 92. Spengler Cup in Davos kommt es an Silvester nicht zum Traumfinal zwischen dem Team Canada und dem HC Davos. Die Bündner verpassten die Quali für das Endspiel durch eine 1:2-Niederlage gegen den finnischen Turnier-Neuling KalPa Kuopio.

Die Entscheidung fiel in der 51. Minute, als der HCD in einen Konter lief. Verteidiger Clarence Kparghai und Goalie Gilles Senn konnten am Ende den herrlich herausgespielten Treffer von Jaakko Rissanen nicht mehr verhindern.

Langes Anrennen der Davoser

Der HCD war bereits in der 3. Minute durch einen nicht unhaltbar scheinenden Weitschuss von Verteidiger Kim Nousiainen in Rückstand geraten. Danach rannten sie gegen die gut organisierten Finnen lange erfolglos an. Torchancen blieben dabei jedoch Mangelware.

In der 46. Minute wurde Davos, das ohne die geschonten Andres Ambühl, Magnus Nygren, Félicien Du Bois und Luca Hischier angetreten war, doch noch belohnt. Yannick Frehner stocherte den Puck aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Torlinie.

Team Canada vor dem Rekordsieg?

Zu mehr reichte es dem HCD nicht mehr. Das Team Canada, das seinen Halbfinal gegen die Nürnberg Ice Tigers problemlos mit 4:2 gewann, kann sich somit an Silvester mit einem 16. Sieg zum Rekordgewinner krönen. Doch die Finnen, die wie das Team Canada bisher alle 3 Spiele in Davos gewonnen haben, scheinen zu einer weiteren Überraschung durchaus bereit.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.12.2018, 20:00 Uhr