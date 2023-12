Dynamo Pardubice setzt sich im zweiten Halbfinal des Spengler Cups spektakulär mit 4:3 gegen Team Canada durch.

Im Final treffen die Tschechen am Sonntagmittag auf den HC Davos.

Pardubice liegt kurz vor Schluss 1:3 zurück, schafft aber noch die Wende.

Im anderen Halbfinal feiert Davos einen 4:3-Sieg n.V. gegen Frölunda.

Vier Minuten vor Schluss deutete alles auf den Final-Einzug von Team Canada hin. Die Nordamerikaner führten scheinbar komfortabel mit 3:1 und steuerten auf das Endspiel gegen den HC Davos hin. Dynamo Pardubice gab sich aber noch nicht geschlagen. Im Powerplay und mit einem zusätzlichen Feldspieler traf Lukas Radil nach 56:04 Minuten zum 2:3.

Paulovic macht Wende perfekt

Plötzlich geriet Kanada noch einmal ins Zittern. Derweil drückten die Tschechen, die schon bald wieder ohne Torhüter agierten, auf den Ausgleich. Und tatsächlich: Martin Kaut gelang 1:23 Minuten vor Schluss der vielumjubelte Ausgleich. Es kam sogar noch besser. 44 Sekunden später schoss Matej Paulovic sein Team noch in den Final und die Kanadier ins Elend.

Bei der dritten Teilnahme am Spengler Cup steht Pardubice damit zum ersten Mal im Final. Dort fordern die Tschechen am Sonntagmittag Gastgeber Davos (ab 11:55 Uhr live auf SRF zwei). Die Bündner hatten sich am Nachmittag im Halbfinal mit 4:3 nach Verlängerung gegen Frölunda durchgesetzt.

Pardubices eindrücklicher Schlussspurt

Im zweiten Halbfinal hatten die Kanadier das Skore eröffnet. Nach einem torlosen Startdrittel war Jonathan Hazen bereits nach 24 Sekunden im Mittelabschnitt erfolgreich. Besonders sehenswert war dabei die Vorarbeit von Chris DiDomenico. Der Stürmer von Fribourg-Gottéron spielte die Scheibe über einen gegnerischen Stock auf seinen Mitspieler, der gekonnt vollendete. Die Antwort von Pardubice liess nicht lange auf sich warten. In der 25. Minute war es Radil, der mit einem Knaller in den rechten Winkel zum 1:1 traf.

Hazen schiesst Kanada in Führung

Radil erzielt mit Wucht den Ausgleich

Kanada zieht dank Grant davon

Turbulente Szenen ereigneten sich dann in der Schlussphase des 2. Drittels. In der 38. Minute erzielte Martin Bucko den vermeintlichen 2:1-Führungstreffer für die Tschechen. Nach langem Videostudium wurde das Tor von den Schiedsrichtern aber wegen Torhüterbehinderung aberkannt. Und so waren es wenig später die Kanadier, die jubeln durften. 1,5 Sekunden vor der Sirene brachte Derek Grant sein Team zum zweiten Mal in Front.

Zu Beginn des Schlussabschnitts hatte Pardubice die Chance, in Überzahl zum neuerlichen Ausgleich zu kommen. Nach einem Puckverlust entwischte allerdings Grant, der sich die Chance nicht nehmen liess und souverän zum 3:1 traf. Diesen Vorsprung konnte Team Canada zunächst verwalten. In der Schlussphase liessen sie sich den sicher geglaubten Sieg aber noch nehmen.