Legende: Traf zum frühen 1:0 Adam Tambellini. Martin Meienberger / freshfocus

Der HC Davos qualifiziert sich am Spengler Cup für den Halbfinal, wo Freiburg auf die Bündner wartet.

Den Viertelfinal gegen Kärpät Oulu (FIN) gewinnen die Davoser verdient mit 4:3.

Im anderen Viertelfinal eliminieren die Straubing Tigers überraschend Dynamo Pardubice.

Der HC Davos steht bei seinem Heimturnier zum dritten Mal in Folge im Halbfinal. Das Duell mit den Finnen von Kärpät Oulu entschied das Team von Trainer Josh Holden knapp, aber verdient mit 4:3 für sich. Am Montag kämpfen die Davoser im Schweizer Duell gegen Fribourg-Gottéron um den Finaleinzug.

Nach einer lange souveränen Vorstellung drohte den Bündnern der Sieg gegen Kärpät in der Schlussphase noch aus den Händen zu gleiten. Doch trotz des Anschlusstreffers von Patrik Virta zum 3:4 (48.) blieb das grosse Zittern auf Davoser Seite lange aus. Erst mit einem sechsten Feldspieler kamen die Finnen gefährlich vors Tor, doch Luca Hollenstein liess sich nicht mehr bezwingen.

Lange souverän

Die Davoser verdienten sich die Halbfinalqualifikation vor allem dank der Leistung vor der Spielhälfte. Adam Tambellini eröffnete das Skore schon nach 88 Sekunden, im Mitteldrittel lief der HCD dann zu Höchstform auf:

23. Minute: Dominik Egli erobert die Scheibe hinter dem Kärpät-Tor. Via Andres Ambühl landet der Puck bei Simon Knak, der im Slot zum 2:0 trifft.

Dominik Egli erobert die Scheibe hinter dem Kärpät-Tor. Via Andres Ambühl landet der Puck bei Simon Knak, der im Slot zum 2:0 trifft. 25. Minute: Aus ähnlicher Position lässt sich auch Oula Palve nicht zwei Mal bitten. Der finnische Verstärkungsspieler von Ajoie erhöht auf 3:0.

Aus ähnlicher Position lässt sich auch Oula Palve nicht zwei Mal bitten. Der finnische Verstärkungsspieler von Ajoie erhöht auf 3:0. 29. Minute: In Überzahl findet Tambellini Teamkollege Enzo Corvi. Via Schlittschuh des Stürmers kullert die Scheibe zum 4:1 für Davos ins Netz.

Eine fast durchwegs souveräne Vorstellung im 2. Drittel hatte zwei Schönheitsfehler: Zum einen liess sich Davos kurz vor dem Treffer von Corvi in Überzahl erwischen. Das 1:3 von Julius Hermonen war bereits der dritte Shorthander, den der HCD an diesem Turnier kassierte.

Zum anderen stellte sich Nico Gross in der 38. Minute ziemlich ungeschickt an. Wegen eines Checks gegen den Kopf von Maxim Korpimäki musste der HCD-Verteidiger vorzeitig unter die Dusche. Die anschliessende Überzahl nutzten die Finnen noch vor der zweiten Pause zum 2:4-Anschlusstreffer durch Virta. Ein zweiter Treffer gelang den «Hermelinen» aus dem Norden Finnlands in diesem fünfminütigen Powerplay aber nicht.

So geht es weiter

Der HCD trifft im Halbfinal am Montag auf Liga-Konkurrent Fribourg-Gottéron. Die Partie beginnt um 20:15 Uhr, bei SRF sind Sie live mit dabei.

Spengler Cup