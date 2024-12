Per E-Mail teilen

Die Straubing Tigers sichern sich dank einem 4:2-Sieg gegen Dynamo Pardubice das Halbfinal-Ticket am Spengler Cup.

Die Deutschen drehen die Partie dank 3 Toren im Schlussdrittel und treffen im Halbfinal auf das Team Canada.

Im 2. Viertelfinal trifft Davos am Abend auf Kärpät Oulu (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei).

Viel sprach vor dem letzten Drittel nicht mehr für die Straubing Tigers. Das DEL-Team aus Niederbayern lag nach den deutlichen Niederlagen gegen Davos und das Team Canada nach 40 Minuten auch gegen Dynamo Pardubice mit 1:2 zurück.

Die Spengler-Cup-Neulinge drehten mit dem Rücken zur Wand aber richtiggehend auf und kehrten die Partie gegen zu verwaltende Tschechen mit 3 Treffern:

48. Minute : 2 Minuten nach dem wegen Goalie-Behinderung zurückgenommenen vermeintlichen 2:2 trifft der US-Amerikaner Justin Brown von der blauen Linie zum 2:2.

: 2 Minuten nach dem wegen Goalie-Behinderung zurückgenommenen vermeintlichen 2:2 trifft der US-Amerikaner Justin Brown von der blauen Linie zum 2:2. 57. Minute : Im Powerplay hält der Schwede Philip Samuelsson bei einem Slapshot voll drauf und erwischt Pardubice-Schlussmann Roman Will zum Game-Winning-Goal zwischen den Beinen.

: Im Powerplay hält der Schwede Philip Samuelsson bei einem Slapshot voll drauf und erwischt Pardubice-Schlussmann Roman Will zum Game-Winning-Goal zwischen den Beinen. 57. Minute : Nur 26 Sekunden später sorgen die Bayern für die definitive Entscheidung. Joshua Samanski erobert in der gegnerischen Zone die Scheibe und stellt nach einem schönen Solo den 4:2-Schlussstand her.

Im Anschluss warf der letztjährige Finalist und Mitfavorit Pardubice zwar nochmals alles nach vorne, tat dies aber vergeblich.

Pardubice dreht Spiel nach frühem Rückstand

Bereits zu Beginn waren es die Deutschen gewesen, welchen das 1. Tor des Spiels gelang. In der 13. Minute eroberte Mike Connolly in Unterzahl die Scheibe, entwischte seinen Gegenspielern und traf sehenswert in den Winkel.

Die Tschechen reagierten allerdings noch vor der 1. Pause. Daniel Rakos erwischte Straubing-Goalie Zane McIntyre mit einem Handgelenkschuss auf der Fanghand-Seite. Zu Beginn des Mitteldrittels machte Milos Kelemen die Wende für Pardubice perfekt. Der Slowake bestrafte einen Puckverlust des Aussenseiters gnadenlos und netzte zum 2:1 ein.

So geht es weiter

Nach dem 2. Viertelfinal vom Sonntagabend zwischen Davos und Kärpät Oulu kommt es am Montag zu den Halbfinals. Dabei treffen die Straubing Tigers wie schon am Samstagabend auf das Team Canada und wollen sich für die 3:6-Niederlage revanchieren (ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei).

Spengler Cup