Während allen 11 Spielen führt SRF einen TED/Zuschauer-Wettbewerb durch. Tippen Sie mit, es gibt bei jedem Spiel einen wirklich tollen Preis und nach dem Finalspiel zusätzlich den Hauptpreis zu gewinnen!

Teilnahmemöglichkeiten – nur während der Live-Übertragungen vom 26. - 31. Dezember 2025 auf SRF zwei:

TED-Frage: Welches Team holt den Sieg?



Für Team 01 wählen Sie 0901 44 55 01 oder für Team 02 die 0901 44 55 02 (CHF 1.20/Anruf)

SMS: scup01 oder scup02 (plus Name und Adresse) an die Zielnummer: 4636 (CHF1.20/SMS)

oder über das Gratis-Teilnahmeformular



Wettbewerbspreis pro Spiel

eine auf 97 Stück limitierte NORQAIN Wild ONE Skeleton Spengler-Cup-Edition. Diese ultraleichte Sportuhr mit stossdämpfendem Gehäusekonzept und Chronometer-zertifiziertem Skeletonwerk hat einen Wert von 5'450 Franken!



Hauptpreis – Verlosung nach dem Finalspiel am 31.12.2025

ein exklusives Erlebnis an der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Fribourg am 23./24. Mai für eine Gruppe von 10 Personen (Gewinnerin oder Gewinner mit neun Begleitpersonen), inkl. WM-Tickets, Fonduegenuss in der offiziellen Fan Zone, Übernachtung, Ausflug im Kanton Freiburg, Privattransport und Überraschungen – im Gesamtwert von 10‘000 Franken; offeriert vom Freiburger Tourismusverband und Le Gruyère AOP

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden jeweils im Anschluss an die Übertragung auf dieser Seite publiziert und im Januar 2026 schriftlich über den Gewinn informiert.

Die Preisübergabe erfolgt nach Eingang der Wohnsitzbestätigung (siehe Teilnahmebedingungen) direkt durch den Preis-Sponsor.

Datum Spiel Gewinnerinnen und Gewinner 26.12.2025 15.00 Uhr Vorname Name, Ort 26.12.2025 20.10 Uhr

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss am TED-Zuschauer-Wettbewerb ist innerhalb der Live-Übertragung, fünf Minuten vor Ende des Spiels. Mit der Beteiligung an der TED-Umfrage ist die Teilnahme am Wettbewerb verbunden. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden jeweils nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf, SMS und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen, egal ob richtig oder falsch getippt, gezogen. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Sachpreise sind nicht in bar eintauschbar. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Internet und nach Möglichkeit am Sender bekannt gegeben sowie schriftlich benachrichtigt. Für die Übergabe von Naturalgewinnen im Wert von über 1000 Franken, wird eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners benötigt. Die Preise bleiben bis zur Übergabe im Besitz des Preis-Sponsors. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nur die Kontaktadressen der Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.